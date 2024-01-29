Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Peduli Wong Cilik, Caleg Perindo Natalia Celilia Gelar Bazar Migor Murah

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |15:15 WIB
Peduli Wong Cilik, Caleg Perindo Natalia Celilia Gelar Bazar Migor Murah
Caleg Perindo Natalia Celilia (Foto: MPI)
A
A
A

 

SURABAYA - Ratusan emak-emak rela antre untuk mendapatkan minyak goreng dari caleg Perindo untuk DPR RI, Natalia Celilia, di Jalan Gogor, Wiyung, Surabaya, Sabtu 27 Januari 2024.

Dalam kegiatannya, caleg partai nomor urut 16 ini ingin meringankan beban masyarakat dengan bazar minyak goreng murah. Sebanyak 250 paket minyak goreng murah ludes dalam waktu singkat.

Masyarakat tampak antre dan menunggu bazar minyak goreng yang cukup menukarkan kupon yang telah diberikan.

"Program ini kami sengaja gelar untuk membantu masyarakat yang saat ini menghadapi banyak kesulitan. Termasuk adanya harga-harga sembako yang naik," terang Cecilia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement