Peduli Wong Cilik, Caleg Perindo Natalia Celilia Gelar Bazar Migor Murah

SURABAYA - Ratusan emak-emak rela antre untuk mendapatkan minyak goreng dari caleg Perindo untuk DPR RI, Natalia Celilia, di Jalan Gogor, Wiyung, Surabaya, Sabtu 27 Januari 2024.

Dalam kegiatannya, caleg partai nomor urut 16 ini ingin meringankan beban masyarakat dengan bazar minyak goreng murah. Sebanyak 250 paket minyak goreng murah ludes dalam waktu singkat.

Masyarakat tampak antre dan menunggu bazar minyak goreng yang cukup menukarkan kupon yang telah diberikan.

"Program ini kami sengaja gelar untuk membantu masyarakat yang saat ini menghadapi banyak kesulitan. Termasuk adanya harga-harga sembako yang naik," terang Cecilia.