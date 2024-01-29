Advertisement
Gelar Bazar Migor Murah, Caleg Perindo Wahyu: Bentuk Kepedulian Kami Terhadap Masyarakat

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |14:39 WIB
Gelar Bazar Migor Murah, Caleg Perindo Wahyu: Bentuk Kepedulian Kami Terhadap Masyarakat
Caleg Perindo Wahyu (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Amin, merasa bersyukur bisa menemui warga RT 02/04 Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Pasalnya, selain ditemani Caleg Perindo untuk DPR RI, dapil DKI Jakarta I, Jam'an Nurchotib Mansur atau akrab disapa Ustaz Yusuf Mansur (UYM), Wahyu ikut didoakan agar bisa mewakili masyarakat di tingkat parlemen.

Wahyu menyambangi kawasan pemukiman yang terletak di Jalan H. Nurjamil RT 02/04 Nomor 57 A Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, guna menggelar bazaar 1000 liter minyak goreng murah. Ia mengakui antusias warga di lokasi tersebut, menjadi hal yang berkesan buatnya secara pribadi.

Wahyu sendiri melaksanakan bazar minyak murah ini sebagai bentuk konsistensinya membantu rakyat kecil. Dirinya merupakan perwakilan dari Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

“Memang ini bazar untuk kesekian kalinya, bazar minyak goreng murah untuk masyarakat. Di mana ini bukti peduli kami dalam memenuhi semua kemauan masyarakat,” ucap Wahyu.

