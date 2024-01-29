Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Wahyu Gelar Bazar Migor Murah, Warga Cipayung: Sangat Terbantu Banget

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |14:29 WIB
Caleg Perindo Wahyu Gelar Bazar Migor Murah, Warga Cipayung: Sangat Terbantu Banget
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Amin, merasa bersyukur bisa menemui warga RT 02/04 Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Pasalnya, selain ditemani Caleg Perindo untuk DPR RI, dapil DKI Jakarta I, Jam'an Nurchotib Mansur atau akrab disapa Ustaz Yusuf Mansur (UYM).

Wahyu menyambangi kawasan pemukiman yang terletak di Jalan H. Nurjamil RT 02/04 Nomor 57 A Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, guna menggelar bazaar 1000 liter minyak goreng murah. Ia mengakui antusias warga di lokasi tersebut, menjadi hal yang berkesan buatnya secara pribadi.

Warga Cipayung, Nurul mengaku, sangat terbantu dengan adanya bazar minyak goreng murah yang digelar caleg Perindo.

"Terbantu banget. Mudah-mudahan sih ada lagi sembako murah ya gitu. Beras, telur, ya sembako karena sekarang semuanya lagi mahal. Pusing banget,” kata Nurul.

Tidak hanya itu saja, Saroh warga Jalan H. Nurjamil pun merasakan hal yang sama dengan Nurul.

“Alhamdulillah merasa terbantu sekali. Terima kasih banyak, dengan adanya sembako murah ini jadi lebih terjangkau lah. Tadinya ga bisa membeli jadi beli semuanya,” kata Saroh.

Lebih lanjut, Saroh berharap nantinya Wahyu akan amanah dan tetap peduli dengan rakyat kecil. Dirinya pun menyampaikan jika Wahyu sosok yang menangkan.

“Pak Wahyu orangnya menyenangkan, ramah, sopan,” ucapnya.

