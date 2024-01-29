Hajatan Rakyat Maluku, Ganjar Serukan Pendukung Kendalikan Panasnya Suhu Politik

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo melihat situasi politik yang semakin memanas jelang Pilpres 2024. Dia pun menyerukan kepada relawan dan pendukungnya untuk mengendalikan panasnya suhu politik ini. Pesan itu disampaikan Ganjar dalam orasi politik pada Hajatan Rakyat Maluku di Lapangan Merdeka, Ambon, Maluku, Senin (29/1/2024).

Ganjar menganalogikan panasnya sinar matahari sebagai rasa panas yang bisa dinikmati sementara panasnya suhu politik akibat perbedaan pilihan, baik partai politik (parpol), calon presiden, hingga calon anggota legislatif (caleg) bisa memecah-belah kerukunan dan persaudaraan. Sehingga kondisi tersebut harus segera dikendalikan.

"Kalau panas matahari saya akan nikmati, karena itulah pemberian Tuhan buat kita. Tapi, ingat kita harus bisa kendalikan panasnya politik, kendalikan itu. Mungkin pilihan kita berbeda, tetapi hormatiah pilihan itu sebagai bentuk ekspresi dari hak warga negara," ujar Ganjar.

Dia memahami betul militansi para pendukung dan relawan Gajar-Mahfud di berbagai daerah, termasuk di Maluku. Tak ada keraguan mengenai hal itu.Meski demikian, Ganjar berharap semua relawan dan pendukungnya tetap selalu menjaga ketertiban dan keamanan selama penyelenggaraan pemilu.

"Pendukung Ganjar-Mahfud, saya tahu militan luar biasa, tidak pernah takut panas, tidak pernah takut tekanan, tidak takut intimidasi, dan mereka adalah kekuatan rakyat sejati," ungkap Ganjar.

Melihat antusias pendukungnya, Ganjar-Mahfud pun tak ingin kalah antusias untuk berkeliling Indonesia demi menyapa para relawan dan pendukung yang memberikan dukungan sepenuh hati bagi mereka.