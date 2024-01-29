Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Momen Ganjar Didoakan Nenek 84 Tahun saat Menginap di Rumah Warga Kulon Progo

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |21:08 WIB
Momen Ganjar Didoakan Nenek 84 Tahun saat Menginap di Rumah Warga Kulon Progo
Ganjar Pranowo menginap di rumah warga Kulon Progo. (Foto: TPN)
A
A
A

KULON PROGO - Rumah Mbah Sudarsih mendadak ramai, Minggu (28/1/2024) malam. Ratusan warga di puncak Bukit Menoreh tepatnya Dusun Jobolawang Desa Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo, Daerah Isitmewa Yogyakarta itu ramai-ramai mendatangi rumah Mbah Sudarsih.

Mereka nampak sibuk mempersiapkan rumah sederhana itu. Ada yang menyapu, menata tikar dan emak-emak sibuk memasak di dapur.

Tak biasanya rumah nenek berusia 84 tahun itu ramai. Biasanya, rumah itu sepi karena hanya ditinggali Mbah Sudarsih dan anaknya.

"Ini mau nyambut Pak Ganjar, katanya Pak Ganjar mau datang menginap di sini," ucap salah satu warga.

 BACA JUGA:

Warga banyak bertanya dan tak percaya apakah benar Capres nomor urut 3 --yang juga diusung oleh Partai Perindo, itu mau datang ke desa mereka bahkan menginap di salah satu rumah warga. Namun rasa penasaran itu terbayar tuntas, ketika Ganjar datang membawa rombongan.

"Pak Ganjar beneran datang lur. Wah bejo tenan awake dhewe ketekan penggedhe (beruntung sekali kita kedatangan pejabat)," teriak warga sambil berebut menyalami Ganjar dan meminta foto bersama.

Ganjar langsung disambut Mbah Darsih untuk masuk ke rumahnya. "Wah seneng banget didatangi Pak Ganjar, rasanya seperti mimpi. Pak Ganjar orangnya sederhana, ramah dan supel," ucap Mbah Sudarsih.

Mbah Sudarsih berharap Ganjar bisa sukses menjadi pemimpin Indonesia. Ia yakin, Ganjar bisa memajukan negara ini. "Mugo kasembadan cita-citanipun (semoga tercapai cita-citanya), bisa momong rakyat Indonesia," ujarnya mendoakan alumni Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ada momen menarik saat Ganjar melihat ibu-ibu ramai di dapur, Ganjar pun penasaran dan menengok mereka. Ia melihat ibu-ibu sedang memasak aneka penganan di sana.

 BACA JUGA:

"Monggo pak mlebet, tumut gegeni mriki kersane anget (silahkan masuk pak, duduk di dekat tungku biar hangat)" ucap Mbah Sudarsih.

Ganjar pun ikut Mbah Sudarsih ke dapur dan duduk di dekat tungku api. Segelas teh hangat disajikan padanya untuk menghangatkan badan. Dinginnya puncak Menoreh langsung hilang berganti dengan hangatnya api dari tungku Mbah Sudarsih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement