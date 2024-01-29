Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Pranowo Komitmen Ciptakan Lapangan Kerja hingga Jaga Stabilitas Harga

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |20:47 WIB
Ganjar Pranowo Komitmen Ciptakan Lapangan Kerja hingga Jaga Stabilitas Harga
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

AMBON - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo berkomitmen untuk menurunkan harga bahan pokok yang cenderung terus menaik, termasuk harga beras. Komitmen itu disampaikan Ganjar saat orasi di Hajatan Rakyat yang digelar di Lapangan Merdeka, Kota Ambon, Maliku Senin (29/1/2024).

"Ada tiga hal yang menjadi perhatian kita, bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan yang baik, bagaimana harga-harga bisa turun, termasuk harga beras," ujar Ganjar yang langsung diikuti sorak sorai penonton.

Lantas, Ganjar pun menanyakan harga beras kepada masyarakat yang hadir. Masyarakat mengungkapkan harga beras mencapai Rp 18 ribu. "Berapa harga beras disini hari ini?" tanya Ganjar.

"Harganya mahal pak, naik. HarganyabRp 18 ribu, Pak," jawab salah seorang ibu.

Mendengar jawab tersebut, Ganjar menyatakan akan berusaha menjaga stabilitas harga bahan pokok, membuat petani untung dan masyarakat terjangkau daya belinya. Hal itu dengan berbagai program yang disiapkan Ganjar.

"Mahal sekali. Itu hal yang hari ini mesti kita turunkan," tegas Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement