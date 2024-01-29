Ganjar Pranowo Komitmen Ciptakan Lapangan Kerja hingga Jaga Stabilitas Harga

AMBON - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo berkomitmen untuk menurunkan harga bahan pokok yang cenderung terus menaik, termasuk harga beras. Komitmen itu disampaikan Ganjar saat orasi di Hajatan Rakyat yang digelar di Lapangan Merdeka, Kota Ambon, Maliku Senin (29/1/2024).

"Ada tiga hal yang menjadi perhatian kita, bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan yang baik, bagaimana harga-harga bisa turun, termasuk harga beras," ujar Ganjar yang langsung diikuti sorak sorai penonton.

Lantas, Ganjar pun menanyakan harga beras kepada masyarakat yang hadir. Masyarakat mengungkapkan harga beras mencapai Rp 18 ribu. "Berapa harga beras disini hari ini?" tanya Ganjar.

"Harganya mahal pak, naik. HarganyabRp 18 ribu, Pak," jawab salah seorang ibu.

Mendengar jawab tersebut, Ganjar menyatakan akan berusaha menjaga stabilitas harga bahan pokok, membuat petani untung dan masyarakat terjangkau daya belinya. Hal itu dengan berbagai program yang disiapkan Ganjar.

"Mahal sekali. Itu hal yang hari ini mesti kita turunkan," tegas Ganjar.