Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Gus Dur Mengaku Dibisiki Pendiri NU Akan Jadi Presiden dan Jadi Kenyataan

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |06:01 WIB
Momen Gus Dur Mengaku Dibisiki Pendiri NU Akan Jadi Presiden dan Jadi Kenyataan
A
A
A

JAKARTA - Banyak pernyataan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dianggap guyon belaka lantaran tak masuk akal dan logika.

Salah satunya saat Gus Dur mengaku dapat pesan dari kakeknya yang juga pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hasyim Asy’ari akan segera jadi Presiden Indonesia.

Saat itu ucapan dan tindakan Gus Dur dianggap tidak masuk akal namun belakangan menjadi kenyataan.

Menteri era Gus Dur, Marsilam Simanjuntak menceritakan bahwa sebelumnya Gus Dur telah mengetahui dirinya akan menjadi Presiden. Hal itu disampaikan langsung oleh Gus Dur.

Hal ini dituturkan oleh Mahfud MD dalam bukunya “Setahun bersama Gus Dur: Kenangan menjadi Menteri di saat Sulit” seperti dikutip.

Suatu ketika Mahfud bertanya kepada Marsilam Simanjuntak. “Sebagai kawan lama Gus Dur, apakah Pak Marsilam mempercayai kegaiban,” tanya Mahfud.

Marsilam bercerita bahwa jauh sebelum menjadi Presiden, Gus Dur sudah menceritakan adanya pesan gaib bahwa dirinya akan menjadi Presiden.

Suatu hari rapat Forum Demokrasi (Fordem) meminta Gus Dur mundur atau berhenti sebagai ketua lantaran dianggap terlalu sibuk sehingga tak sempat mengurus Fordem dengan benar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mahfud md Kisah Gus Dur Gus Dur
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182688//presiden_ke_4_abdurahman_wahid_alias_gus_dur-Vi6b_large.jpg
Gus Dur Resmi Jadi Pahlawan Nasional, DPR: Beliau Wariskan Energi Moral untuk Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182609//presiden_prabowo_menobatkan_10_pahlawan_nasional-vkNn_large.jpg
Daftar Lengkap 10 Pahlawan Nasional yang Ditetapkan Prabowo, Berikut Jasanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182585//prabowo_resmikan_10_pahlawan_nasional-1mA4_large.jpg
Prabowo Resmikan 10 Pahlawan Nasional, Simak Riwayat Perjuangan Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182557//presiden_prabowo_subianto_umumkan_10_pahlawan_nasional-AROT_large.jpg
Prabowo Umumkan 10 Pahlawan Nasional, Ada Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182482//ahy-bXML_large.jpg
Partai Demokrat All Out Dukung Gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur dan Soeharto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182457//ketum_pkb_cak_imin-b2SO_large.jpg
Gus Dur Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Cak Imin: Bangga dan Bersyukur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement