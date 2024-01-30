Ganjar Pranowo Kunjungi Ponpes Babusalam Malang, Gus Thoriq Nyatakan Dukungan

MALANG - Caleg DPRD Dapil V Jatim dari Partai Demokrat sekaligus pengasuh Ponpes Babusalam Malang, KH Thoriq bin Ziyad tegas menyatakan dukungan terhadap paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Bahkan kiai pelopor lahirnya Hari Santri itu siap dan rela jika harus menerima sanksi dari partai yang menaunginya.

Dukungan itu disampaikan langsung saat Capres 2024, Ganjar Pranowo menyempatkan diri sowan ke kediaman Gus Thoriq di Ponpes Babusalam Malang, Selasa (30/1/2024).

Sambutan hangat diberikan Gus Thoriq dengan mengalungkan sorban merah ke leher Ganjar.

"Sugeng rawuh mas Ganjar, monggo pinarak (selamat datang mas Ganjar, silahkan masuk)," ucap Gus Thoriq usai mengalungi sorban Ganjar dan saling berpelukan.

Gus Thoriq kemudian menggandeng tangan Ganjar dan membawanya masuk ke kediaman. Kehangatan diberikan Gus Thoriq ke Ganjar tanpa ada sekat yang membatasi keduanya.

Saat ngobrol di kediamannya itulah, Gus Thoriq menegaskan bahwa dirinya mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden 2024. Dukungan itu ia sampaikan langsung di hadapan Ganjar dan disaksikan oleh beberapa tokoh yang hadir di sana. Salah satunya pengurus DPP PDIP, Ahmad Basarah.

"Mohon disaksikan semuanya ya, saya mendukung mas Ganjar jadi presiden. Mudah-mudahan diijabahi menjadi presiden dan mudah-mudahan menang satu putaran," ucap Gus Thoriq.

"Qobul, Alhamdulillah," ucap sejumlah tokoh yang ada di sana mendengar pernyataan Gus Thoriq itu.