Caleg Perindo Abdul Khaliq Kembali Gelar Bazar Migor Murah di Nagreg Bandung

BANDUNG - Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Abdul Khaliq Ahmad kembali melakukan kegiatan tebus minyak murah di Kampung Kebon Kalapa RT 03/RW 08, Desa Ganjar Sabar, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung.

"Kegiatan saya hari ini, Selasa 30 Januari 2024. Bertempat di kampung kebon kalapa RT 03/RW 08, desa ganjar sabar, kecamatan Nagreg, kabupaten Bandung, saya melaksanakan Bazar Murah Minyak Goreng sebanyak 500 pax," ujar Abdul, Rabu (31/1/2024).

Abdul menjelaskan, masyarakat yang hadir untuk membeli minyak goreng Rp. 5000 per liter adalah mereka yg sudah di-KTA-kan dan mendapatkan kupon yg telah dibagikan.

"Bagi yg belum memiliki KTA, dilayani dengan syarat membawa KTP dan mencantumkan no hp untuk di-KTA-kan dan diaktivasi langsung," katanya.

Selain itu, dalam tebus minyak murah ini masyarakat juga sangat antusias bahkan mengantri untuk mendapatkan minyak murah.