Optimis Menang di Pemilu 2024, Caleg Perindo Johannes Perkuat Simpul di Kecamatan

JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) asal Perindo untuk DPRD DKI Jakarta untuk daerah pemilihan (dapil) 1 Jakarta Pusat, Johannes M. Saragih, optimis memenangkan pemilihan umum (pemilu) 2024 ini. Berbagai aksi strategis pun terus diperkuat.

Johannes mengatakan, strategi untuk masuk ke dewan legislatif sudah dilakukan jauh-jauh hari. Sehingga, fokus dirinya dan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu memperkuat simpul di tingkat bawah, misalnya basis massa di kecamatan.

“Tentunya kan, ini kan sudah minggu terakhir ya, jadi istilah kita tuh tinggal kita bilas lah. Saya kan sudah blusukan di ke warga, nah nanti berikutnya tinggal kita bilas aja simpul kita di tiap kecamatan itu,” ujar Johannes saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).

Johannes dan tim kemenangan Perindo berencana kembali turun ke masyarakat atau basis pemilih. Nantinya, mereka juga akan membagikan simulasi surat suara.

“Nanti keliling lagi, mengingatkan pemilih ya kan, sekalian membagikan simulasi surat suara, mengingatkan mereka untuk memilih saya,” paparnya.

Dia mengingatkan agar masyarakat bisa memenangkan dirinya dan Perindo. Pasalnya, Perindo merupakan partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.