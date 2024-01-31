Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Bagikan 2.000 Paket Minyak Goreng untuk Warga Kebon Jeruk

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |18:51 WIB
Caleg Perindo Bagikan 2.000 Paket Minyak Goreng untuk Warga Kebon Jeruk
Caleg Perindo Ramdan Alamsyah dan Ci Mehong (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta III dari Partai Perindo Ci Mehong Tjioe Nofia atau biasa dikenal Ci Mehong, dan Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 10 Ramdan Alamsyah menggelar bazar minyak goreng murah untuk warga Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

"Ya kita hari ini membagikan dua ribu paket minyak goreng, dan alhamdulillah antusiasme masyarakat sangat luar biasa," kata Ramdan saat ditemui di lokasi bazar, Rabu (31/1/2024).

Ramdan berharap, kegiatan bazar minyak goreng murah dapat memberikan dampak positif dan membantu masyarakat kecil.

Bahkan, Ramadan mengatakan bahwa banyak warga yang merasa sangat terbantu dengan kegiatan yang digelar partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

"Warga memiliki harapan besar terhadap partai Perindo," ucapnya.

Ramadan mengatakan, tidak sedikit dari mereka menggantungkan harapan kepada partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

"Terutama yang, berkaitan dengan UMKM, dan kami terutama yang berada di DKI Jakarta ketika memang kami diberikan amanah dan kami memiliki kursi, maka salah satu program kami adalah akan memperjuangkan anggaran 1 triliun untuk pengembangan UMKM di DKI Jakarta," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement