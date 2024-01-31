Caleg Perindo Bagikan 2.000 Paket Minyak Goreng untuk Warga Kebon Jeruk

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta III dari Partai Perindo Ci Mehong Tjioe Nofia atau biasa dikenal Ci Mehong, dan Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 10 Ramdan Alamsyah menggelar bazar minyak goreng murah untuk warga Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

"Ya kita hari ini membagikan dua ribu paket minyak goreng, dan alhamdulillah antusiasme masyarakat sangat luar biasa," kata Ramdan saat ditemui di lokasi bazar, Rabu (31/1/2024).

Ramdan berharap, kegiatan bazar minyak goreng murah dapat memberikan dampak positif dan membantu masyarakat kecil.

Bahkan, Ramadan mengatakan bahwa banyak warga yang merasa sangat terbantu dengan kegiatan yang digelar partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

"Warga memiliki harapan besar terhadap partai Perindo," ucapnya.

Ramadan mengatakan, tidak sedikit dari mereka menggantungkan harapan kepada partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

"Terutama yang, berkaitan dengan UMKM, dan kami terutama yang berada di DKI Jakarta ketika memang kami diberikan amanah dan kami memiliki kursi, maka salah satu program kami adalah akan memperjuangkan anggaran 1 triliun untuk pengembangan UMKM di DKI Jakarta," katanya.