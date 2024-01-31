Komitmen Caleg Perindo Ci Mehong Terus Dengar Aspirasi Rakyat

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta III dari Partai Perindo Ci Mehong Tjioe Nofia atau biasa dikenal Ci Mehong berkomitmen untuk terus mendengar aspirasi rakyat, terlebih jika dirinya terpilih dalam kontestasi politik mendatang.

Hal itu diungkap Ci Mehong saat menghadiri bazar minyak goreng murah di Jalan Haji Ismail, Sukabumi Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, Rabu (31/1/2024).

"Harapannya kalau kita, kalau saya terpilih, saya akan selalu kunjungi mereka, mendengar aspirasi mereka langsung terjun ke masyarakat," katanya.

Ci Mehong juga meyakini, bahwa partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 yang menaunginya, juga akan terus berjuang bersama rakyat.

Bahkan, kata Ci Mehong, perjuangan partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, sudah dirasakan oleh masyarakat.

Terlebih dengan kegiatan-kegiatan Partai Perindo yang selalu membantu masyarakat, seperti bazar minyak goreng murah hingga pemeriksaan kesehatan gratis.

"Partai Perindo kan kita acara begini perindo, tadi saya tanya untuk mungkin partai lain ga ada, cuma Perindo aja yang suka, yang selalu mensupport warga di sini, tadi saya ada bincang bincang dengan warga," ucapnya.