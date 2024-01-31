Ngopi Bareng Anak Muda di Malang, Ganjar Pranowo: Ternyata Mereka Kritis!

MALANG - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo mengaku senang ketika berdiskusi dengan ratusan anak muda di Kota Malang. Momen diskusi dengan anak muda ini digelar santai dalam acara layaknya ngopi bareng, pada salah satu kafe di Jalan Kahuripan, Kota Malang, Selasa malam (30/1/2024).

Menurut Ganjar, ia mendengarkan pendapat, masukan, dan kritikan dari para anak muda di Kota Malang. Ia tak menyangka generasi muda Kota Malang, berani bersikap kritis menyikapi situasi kondisi terkini di negara Indonesia.

"Saya mendengarkan suara mereka dan ternyata kritis. Mulai penegakan hukum sampai reforma agraria, karena mereka peduli terhadap kondisi pangan nasional juga," ujar Ganjar, Selasa (30/1/2024).

Ganjar pun dibuat kagum dengan generasi muda di Malang yang peduli penyandang disabilitas, kelompok rentan perempuan, dan membangun pendidikan yang setara. Terlebih di momen interaksi Ganjar Pranowo dengan generasi muda dihibur dengan pemain musik berlatar belakang penyandang disabilitas.

"Lagi-lagi anak muda peduli dengan pendidikan. Maka saya ceritakan tadi bagaimana membangun pendidikan yang setara, apa itu kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kepedulian ini sesuatu yang bagus," terangnya.