Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ratusan Anak Muda Malang Rebutan Foto Bareng Ganjar Pranowo, Ada yang Minta Tanda Tangan

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |01:11 WIB
Ratusan Anak Muda Malang Rebutan Foto Bareng Ganjar Pranowo, Ada yang Minta Tanda Tangan
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

 

MALANG - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo bertemu dengan ratusan anak muda di Kota Malang. Ganjar Pranowo yang datang dengan menggunakan kemeja putih bertuliskan sat set, berdiskusi dan ngopi bareng generasi Z anak muda, pada Selasa malam (30/1/2024).

Kedatangan Ganjar Pranowo dan rombongan di salah satu kafe di Jalan Kahuripan, Kota Malang, sekitar pukul 20.00 WIB membuat heboh pengunjung. Tak sedikit para pengunjung yang nyaris sebagian besar anak muda itu untuk berinteraksi dengan Ganjar Pranowo.

Terlihat Ganjar Pranowo berbicara dan berdiskusi mengenai banyak hal. Antusiasme ratusan generasi muda itu tak surut, di tengah hawa dingin Kota Malang. Para generasi muda ini tak sungkan untuk menyampaikan masukan, keluh kesah, dan mengkritik kebijakan pemerintah, serta apa yang diinginkan oleh masyarakat, utamanya anak-anak muda.

Tak hanya sekedar berdiskusi, banyak anak muda yang meminta berfoto hingga tanda tangan. Menariknya, beberapa anak muda nekat meminta tanda tangan Ganjar Pranowo di pakaian yang dikenakannya.

"Buat kenang - kenangan minta tanda tangan di baju pak," kata salah satu pemuda kepada Ganjar Pranowo, sesuai berdiskusi.

Sontak saja, banyaknya anak muda yang berebut berfoto dan meminta tanda tangan membuat langkah Ganjar Pranowo sedikit tersendat. Tapi mantan Gubernur Jawa Tengah ini dengan sabar dan telaten melayani permintaan para anak muda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement