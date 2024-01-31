Ratusan Anak Muda Malang Rebutan Foto Bareng Ganjar Pranowo, Ada yang Minta Tanda Tangan

MALANG - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo bertemu dengan ratusan anak muda di Kota Malang. Ganjar Pranowo yang datang dengan menggunakan kemeja putih bertuliskan sat set, berdiskusi dan ngopi bareng generasi Z anak muda, pada Selasa malam (30/1/2024).

Kedatangan Ganjar Pranowo dan rombongan di salah satu kafe di Jalan Kahuripan, Kota Malang, sekitar pukul 20.00 WIB membuat heboh pengunjung. Tak sedikit para pengunjung yang nyaris sebagian besar anak muda itu untuk berinteraksi dengan Ganjar Pranowo.

Terlihat Ganjar Pranowo berbicara dan berdiskusi mengenai banyak hal. Antusiasme ratusan generasi muda itu tak surut, di tengah hawa dingin Kota Malang. Para generasi muda ini tak sungkan untuk menyampaikan masukan, keluh kesah, dan mengkritik kebijakan pemerintah, serta apa yang diinginkan oleh masyarakat, utamanya anak-anak muda.

Tak hanya sekedar berdiskusi, banyak anak muda yang meminta berfoto hingga tanda tangan. Menariknya, beberapa anak muda nekat meminta tanda tangan Ganjar Pranowo di pakaian yang dikenakannya.

"Buat kenang - kenangan minta tanda tangan di baju pak," kata salah satu pemuda kepada Ganjar Pranowo, sesuai berdiskusi.

Sontak saja, banyaknya anak muda yang berebut berfoto dan meminta tanda tangan membuat langkah Ganjar Pranowo sedikit tersendat. Tapi mantan Gubernur Jawa Tengah ini dengan sabar dan telaten melayani permintaan para anak muda.