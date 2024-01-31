Militansi Warga Malang Buat Ganjar Yakin Pendukung Berani Hadapi Tekanan

MALANG - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo yakin keberanian warga Malang mampu menjaga demokrasi tetap sehat. Hal ini tercermin ketika kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat di Lapangan Ken Arok, Kota Malang, yang tetap ramai kendati hujan deras mengguyur sejak Selasa (30/1/2024) siang hingga sore, saat jalannya acara.

Baginya ribuan warga Malang yang rela hujan-hujanan demi menyambut kedatangannya menjadi penyemangat. Hal ini disebut Ganjar Pranowo, masyarakat Malang memiliki militansi menjaga terselenggaranya pesta demokrasi dengan baik.

"Di sini militansi masyarakat yang ada di Malang luar biasa. Hujan deras sampai reda, mereka tidak pergi, itu luar biasa. Saya mengapresiasi, makanya saya hujan-hujanan. Itu bentuk militansi yang ditunjukkan," ucap Ganjar Pranowo, sesuai kegiatan kampanye terbuka pada Selasa (30/1/2024).

Selain itu, dari bentuk militansi itu ia yakin betul bahwa tekanan-tekanan apapun yang dialami warga Malang dalam mendukung pasangan calon (Paslon) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, akan dilawan. Tetapi ia berharap, jangan sampai ada tekanan yang dialami pendukungnya, dari aparatur.

"Kalau kondisi seperti itu secara visual berani seperti itu, rasa-rasanya tidak takut mereka, kalaulah ada tekanan-tekanan, kemudian bisa mengekspresikan diri sesuai dengan demokrasinya, rasanya rakyat akan melawan dengan caranya," jelas mantan Gubernur Jawa Tengah ini.