Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Militansi Warga Malang Buat Ganjar Yakin Pendukung Berani Hadapi Tekanan

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |01:02 WIB
Militansi Warga Malang Buat Ganjar Yakin Pendukung Berani Hadapi Tekanan
Kampanye akbar Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

MALANG - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo yakin keberanian warga Malang mampu menjaga demokrasi tetap sehat. Hal ini tercermin ketika kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat di Lapangan Ken Arok, Kota Malang, yang tetap ramai kendati hujan deras mengguyur sejak Selasa (30/1/2024) siang hingga sore, saat jalannya acara.

Baginya ribuan warga Malang yang rela hujan-hujanan demi menyambut kedatangannya menjadi penyemangat. Hal ini disebut Ganjar Pranowo, masyarakat Malang memiliki militansi menjaga terselenggaranya pesta demokrasi dengan baik.

"Di sini militansi masyarakat yang ada di Malang luar biasa. Hujan deras sampai reda, mereka tidak pergi, itu luar biasa. Saya mengapresiasi, makanya saya hujan-hujanan. Itu bentuk militansi yang ditunjukkan," ucap Ganjar Pranowo, sesuai kegiatan kampanye terbuka pada Selasa (30/1/2024).

Selain itu, dari bentuk militansi itu ia yakin betul bahwa tekanan-tekanan apapun yang dialami warga Malang dalam mendukung pasangan calon (Paslon) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, akan dilawan. Tetapi ia berharap, jangan sampai ada tekanan yang dialami pendukungnya, dari aparatur.

"Kalau kondisi seperti itu secara visual berani seperti itu, rasa-rasanya tidak takut mereka, kalaulah ada tekanan-tekanan, kemudian bisa mengekspresikan diri sesuai dengan demokrasinya, rasanya rakyat akan melawan dengan caranya," jelas mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement