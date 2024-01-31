Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Blusukan ke Tempat Pembuatan Jipang, Ganjar Pranowo: Cara Membuatnya Unik

Agi Ilman , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |00:51 WIB
Blusukan ke Tempat Pembuatan Jipang, Ganjar Pranowo: Cara Membuatnya Unik
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

MAKASSAR - Dalam kunjungannya ke Makassar, Sulawesi Selatan, Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, meluangkan waktu untuk berkunjung ke Kampung Buntusu di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Selasa (30/1/2024).

Tujuan kedatangan Ganjar adalah untuk menyaksikan proses pembuatan Jipang, salah satu makanan khas Sulawesi yang terbuat dari beras ketan.

Mengenakan kemeja 'Sat-Set', Ganjar tampak antusias saat melihat banyaknya warga yang tengah sibuk membuat Jipang di lokasi tersebut.

Dalam interaksi dengan warga setempat, Ganjar turut bertanya mengenai proses pembuatan Jipang yang nantinya akan dijual di berbagai warung.

Suasana semakin meriah ketika dalam percakapan terdengar tiga kali suara ledakan, yang merupakan bagian dari proses pembuatan Jipang.

"Cara membuatnya benar-benar unik, terutama dengan penggunaan suara meledak. Saya pikir ledakan itu adalah simbol dari semangat dan keberanian untuk menghadapi tantangan, seperti semangat perjuangan yang saya dan Pak Mahfud hadirkan di Makassar," ujar Ganjar

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement