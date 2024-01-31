Blusukan ke Tempat Pembuatan Jipang, Ganjar Pranowo: Cara Membuatnya Unik

MAKASSAR - Dalam kunjungannya ke Makassar, Sulawesi Selatan, Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, meluangkan waktu untuk berkunjung ke Kampung Buntusu di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Selasa (30/1/2024).

Tujuan kedatangan Ganjar adalah untuk menyaksikan proses pembuatan Jipang, salah satu makanan khas Sulawesi yang terbuat dari beras ketan.

Mengenakan kemeja 'Sat-Set', Ganjar tampak antusias saat melihat banyaknya warga yang tengah sibuk membuat Jipang di lokasi tersebut.

Dalam interaksi dengan warga setempat, Ganjar turut bertanya mengenai proses pembuatan Jipang yang nantinya akan dijual di berbagai warung.

Suasana semakin meriah ketika dalam percakapan terdengar tiga kali suara ledakan, yang merupakan bagian dari proses pembuatan Jipang.

"Cara membuatnya benar-benar unik, terutama dengan penggunaan suara meledak. Saya pikir ledakan itu adalah simbol dari semangat dan keberanian untuk menghadapi tantangan, seperti semangat perjuangan yang saya dan Pak Mahfud hadirkan di Makassar," ujar Ganjar