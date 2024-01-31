Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Silaturahmi ke Ponpes Babussalam, Ganjar: Kita Berbincang Bagaimana Bangsa dan Negara

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |00:37 WIB
Silaturahmi ke Ponpes Babussalam, Ganjar: Kita Berbincang Bagaimana Bangsa dan Negara
Ganjar Pranowo ke Ponpes Babussalam (Foto: MPI)
A
A
A

 

MALANG - Ganjar Pranowo, calon presiden (Capres) nomor urut 3 bersilaturahmi dengan kiai kampung di Pondok Pesantren (Ponpes) Babusslaam, Pagelaran, Kabupaten Malang. Silaturahmi ini dilakukan usai Ganjar bertemu ribuan masyarakat Malang dalam Hajatan Rakyat dan Bantengan, di Lapangan Ken Arok, Kedungkandang, Kota Malang.

Menariknya, diketahui jika pengasuh Ponpes Babussalam, KH Thoriq bin Ziyad, adalah Calon Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Jawa Timur, yang diusung Partai Demokrat. Partai ini sendiri merupakan pengusung Capres nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ganjar tiba di Ponpes sekitar pukul 17.30 WIB, Selasa petang (30/1/2024) dan langsung menuju rumah pengasuh Ponpes Babussalam, Desa Banjarejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Pertemuan di rumah pengasuh Ponpes Gus Thoriq ini berlangsung tertutup.

Selanjutnya, Ganjar menemui para ulama yang tergabung dalam kiai kampung yang telah menunggunya sejak sore di Aula Ponpes. Di sini Ganjar berinteraksi dengan sekitar 50 lebih kiai kampung dan bertukar pikiran banyak hal.

Di Aula ini terlihat beberapa tokoh partai politik pengusung Ganjar Pranowo, baik dari PDI Perjuangan, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura juga hadir. Sejumlah caleg dari Partai Perindo di tingkat Kabupaten Malang, juga terlihat menyambut kedatangan mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement