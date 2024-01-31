Silaturahmi ke Ponpes Babussalam, Ganjar: Kita Berbincang Bagaimana Bangsa dan Negara

MALANG - Ganjar Pranowo, calon presiden (Capres) nomor urut 3 bersilaturahmi dengan kiai kampung di Pondok Pesantren (Ponpes) Babusslaam, Pagelaran, Kabupaten Malang. Silaturahmi ini dilakukan usai Ganjar bertemu ribuan masyarakat Malang dalam Hajatan Rakyat dan Bantengan, di Lapangan Ken Arok, Kedungkandang, Kota Malang.

Menariknya, diketahui jika pengasuh Ponpes Babussalam, KH Thoriq bin Ziyad, adalah Calon Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Jawa Timur, yang diusung Partai Demokrat. Partai ini sendiri merupakan pengusung Capres nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ganjar tiba di Ponpes sekitar pukul 17.30 WIB, Selasa petang (30/1/2024) dan langsung menuju rumah pengasuh Ponpes Babussalam, Desa Banjarejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Pertemuan di rumah pengasuh Ponpes Gus Thoriq ini berlangsung tertutup.

Selanjutnya, Ganjar menemui para ulama yang tergabung dalam kiai kampung yang telah menunggunya sejak sore di Aula Ponpes. Di sini Ganjar berinteraksi dengan sekitar 50 lebih kiai kampung dan bertukar pikiran banyak hal.

Di Aula ini terlihat beberapa tokoh partai politik pengusung Ganjar Pranowo, baik dari PDI Perjuangan, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura juga hadir. Sejumlah caleg dari Partai Perindo di tingkat Kabupaten Malang, juga terlihat menyambut kedatangan mantan Gubernur Jawa Tengah ini.