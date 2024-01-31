Ganjar Pranowo: Saya Terharu, Malang Bikin Semangat Tidak Luntur

MALANG - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo mengaku terharu lantaran masyarakat Malang, Jawa Timur tetap setia menunggunya di kampanye akbar Hajatan Rakyat Malang Raya di Lapangan Kedungkandang, Selasa (30/1/2024), meski diguyur hujan lebat.

Menurut Capres yang diusung oleh Partai Perindo itu, antusiasme masyarakat yang memadati lokasi kampanye dan tetap bertahan meski diguyur hujan lebat merupakan bentuk kegigihan dan semangat juang untuk menjemput kemenangan.

“Saya terharu. Malang membikin darah kita mendidih. Malang bikin semangat tidak luntur. Hujan bukan halangan. Kalau seperti ini kondisinya, Malang sedang menjemput kemenangan,” ungkap Ganjar penuh semangat.

“Ketika rakyat tetap berkumpul di lapangan meski hujan, ketika hujan tidak mampu mengusir kita, maka itulah sebenarnya sikap kita berjuang dengan teguh dengan semangat pantang menyerah untuk menyelamatkan demokrasi,” tambahnya.