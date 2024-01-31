Ganjar Terkejut Dengar Ledakan di Kampung Buntusu, Warga: Pertanda Menang di Makassar

MAKASSAR - Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kampung Buntusu, Keluruhan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Sulawesi Selatan, Selasa (30/1/2024).

Bukan tanpa alasan Ganjar berkunjung ke Kampung Buntusu tersebut. Sebab, ini merupakan tempat pembuatan Bipang, jajanan khas Sulawesi.

Mengenakan kemeja ‘Sat-Set’, Ganjar kemudian melihat proses pembuatan Bipang. Saat datang, banyak warga yang sedang membuat Bipang langsung heboh karena kampung mereka didatangi Ganjar.

"Pak Ganjar silahkan nyicip Pak, ini kue Bipang. Ini dibuat dari beras ketan," ucap seorang pembuat kue Bipang, Siti Nurhaliza.

Ganjar pun mencicipi kue dan melihat proses pembuatannya. Dia sedikit bertanya kepada warga terkait bagaimana proses pembuatan Bipang yang akan dijual ke warung-warung.

"Kalau di tempat saya namanya Jipang ini," ujarnya.

Di tengah perbincangan, seketika ada suara ledakan yang sangat kencang. Ganjar yang sedang menikmati Bipang langsung terkejut dan mencari sumber suara. Ternyata, ledakan itu berasal dari proses pembuatan kue Bipang itu.

Belum selesai kagetnya, tiba-tiba ada ledakan lagi. Tak lama, ledakan muncul kembali. Ada tiga kali ledakan sangat keras saat Ganjar berkunjung.

"Itu Palappo Bipang yang meledak Pak, kaget ya. Wah meledaknya tiga kali nih Pak. Ini pertanda kalau Ganjar Mahfud bakal meledak di Sulawesi. Pasti menang," imbuh Siti.