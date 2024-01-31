Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Ganjar Pranowo: Indonesia Maju Bukan Slogan Tapi Visi Bersama yang Harus Kita Wujudkan

Agi Ilman , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |00:45 WIB
Ganjar Pranowo: Indonesia Maju Bukan Slogan Tapi Visi Bersama yang Harus Kita Wujudkan
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

MAKASSAR - Calon Presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, tidak hanya menerima dukungan secara langsung dari masyarakat, tetapi juga pesan-pesan yang menggambarkan harapan mereka terhadap masa depan Indonesia dalam momentum Hajatan Rakyat yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa 30 Januari 2024.

Salah satu pesan yang dituliskan dengan penuh harap adalah dari Ongki, yang menulis kata-kata sederhana namun bermakna di punggung Ganjar Pranowo: "Indonesia Maju."

Adapun respons Ganjar Pranowo terhadap pesan ini sungguh menunjukkan keseriusannya untuk menjadikan impian itu menjadi kenyataan.

"Indonesia Maju bukanlah sekadar slogan, tetapi visi bersama yang harus kita wujudkan. Saya berjanji untuk menjalankan pesan ini dengan tulus dan tanggung jawab jika dipercayakan menjadi Presiden pada tahun 2024," ucap Ganjar.

Namun, di balik pesan optimis tersebut, Ganjar Pranowo juga tidak lupa menyoroti tantangan yang harus dihadapi bersama.

Salah satunya adalah masalah ekonomi yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia.

Halaman:
1 2
      
