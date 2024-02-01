Gelar Tebus Murah Minyak di Depok, Agar Perindo Terus Diterima Masyarakat

DEPOK - Caleg DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina bersama Ketua DPD Perindo Depok sekaligus Caleg DPRD Provinsi Dapil Jabar VIII (Depok-Bekasi) dari Partai Perindo, Anwar Nurdin blusukan dan menggelar bazar tebus murah minyak goreng kemasan di RW 1 Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok pada, Rabu 31 Januari 2024.

Anwar menyebut kegiatan ini bentuk konsistensi kami untuk membina konstituen atau pemilih Partai Perindo di Kota Depok. Selain itu bertujuan agar Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU di surat suara Pemilu 2024 itu terus diterima oleh masyarakat Depok.

"Iya ini suatu langkah konsisten caleg DPRD kota dan DPRD provinsi dalam pembinaan konstituen. Kita terus sosialisasikan Perindo di masyarakat agar Perindo terus di terima oleh masyarakat Depok terutama Dapil 1 Pancoran Mas," kata Anwar.

Anwar yang juga maju dari Partai Perindo itu menyebut terus menjalankan program bazar tebus murah minyak goreng sesuai arahan Ketua Umum (Ketum) Hary Tanoesoedibjo.

"Kita bagi bagi tebus minyak murah yang di jalanin oleh caleg Perindo. Kita tetap melakukan program program yang di jalani oleh DPP dan sesuai arahan pak Hary Tanoesoedibjo," ucapnya.

Sebelumnya, Rere yang maju dari Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu selain menggelar bazar minyak goreng murah. Bersama Anwar Nurdin juga turut mensosialisasikan cara pencoblosan surat suara untuk Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan DPD dihadapan ratusan emak-emak.