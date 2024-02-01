Caleg Perindo Abdul Khaliq Gelar Sosialisasi dan Edukasi Pemilu 2024

BANDUNG - Caleg DPR RI Abdul Khaliq Ahmad dari Partai Perindo menggelar sosialisasi dan edukasi tentang Pemilu 2024 untuk memilih Capres-Cawapres nomor Urut 3 Ganjar-Mahfud.

Selain itu, ia juga menyosialisasikan Caleg DPRD Kabupaten Bandung, Andre Sulistiono, nomor Urut 4 Dapil 4 di TPS pada 14 Februari 2024 mendatang.

"Kami juga lakukan sosialiasi dan edukasi dan memilih caleg DPR-RI Abdul Khaliq Ahmad dan Caleg DPRD Kabupaten Bandung, Andre Sulistiono, nomor Urut 4 dapil 4 di TPS pada 14 Februari 2024 dilakukan sebelum pelaksanaan bazar dimulai. Masyarakat berkomitmen untuk memilih sesuai dengan yg kami arahkan," ujarnya, Rabu 31 Januari 2024.

Abdul Khaliq kembali melakukan kegiatan tebus minyak murah di Kampung Kebon Kalapa RT 03/RW 08, Desa Ganjar Sabar, Kecamatan Nagreg, kabupaten Bandung.

"Kegiatan saya hari ini, Selasa 30 Januari 2024. Bertempat di kampung kebon kalapa RT 03/RW 08, desa ganjar sabar, kecamatan Nagreg, kabupaten Bandung, saya melaksanakan Bazar Murah Minyak Goreng sebanyak 500 pax," ujar Abdul.

Abdul menjelaskan, masyarakat yang hadir untuk membeli minyak goreng Rp. 5000 per liter adalah mereka yg sudah di-KTA-kan dan mendapatkan kupon yg telah dibagikan.

"Bagi yang belum memiliki KTA, dilayani dengan syarat membawa KTP dan mencantumkan no hp untuk di-KTA-kan dan diaktivasi langsung," katanya.