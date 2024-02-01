Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Djoni Toat Berkomitmen Perjuangkan Kesejahteraan Masyarakat

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |01:57 WIB
Caleg Perindo Djoni Toat Berkomitmen Perjuangkan Kesejahteraan Masyarakat
Caleg Perindo Djoni Toat (Foto: MPI)
A
A
A

CIMAHI - Caleg DPR RI Dapil Jabar I dari Partai Perindo Dr Djoni Toat Muljadi berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

"Visi misi saya itu untuk selalu membantu sesama lewat gerakan dan aksi sosial, kita juga fokus untuk membantu masyarakat sebagai komitmen Partai Perindo," kata Djoni Toat, Rabu (31/1/2024).

Caleg DPR RI Dapil Jabar I yang meliputi Kota Cimahi dan Kota Bandung itu mengaku akan memperjuangkan berbagai program di bidang ekonomi dan sosial untuk masyarakat. Komitmennya itu selaras dengan Partai Perindo yang memang dikenal partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk menciptakan lapangan kerja dan berkomitmen berperan menuju Indonesia sejahtera.

Djoni Toat pun berbicara peluang lolos ke senayan di Pileg 2024. Dia optimis lolos menjadi anggota DPR RI. Keyakinan itu didapatnya karena dukungan masyarakat cukup besar.

Halaman: 1 2
1 2
      
