HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Ani Kusumadewi Gelar Bazar Murah Minyak Goreng di Jakut

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |01:42 WIB
Caleg Perindo Ani Kusumadewi Gelar Bazar Murah Minyak Goreng di Jakut
Caleg Perindo Ani Kusumadewi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Dapil 2 dari Partai Perindo, Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas pemilu 2024, Ani Kusuma Dewi menggelar bazar murah minyak goreng bersama relawan Ganjar-Mahfud di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (31/1/2024).

Ani mengatakan bazar minyak goreng murah ini, warga bisa menebus dengan harga Rp5000. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendengar aspirasi nelayan.

“Kalau dari Partai Perindo mendukung bapak Ganjar-Mahfud kegiatan ini sekaligus menerima atau mendengar aspirasi nelayan dan juga partai perindo sesuai dengan visinya mensejahterakan Indonesia,” kata Ani saat ditemui.

Ani pun menjelaskan kegiatan ini juga sejalan dengan visi-misi dari Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang ingin menyejahterakan kehidupan nelayan.

Di tempat yang sama, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud, Daren Louis menilai para nelayan juga membutuh program yang bisa membuat mereka hidup dengan sejahtera.

“Ini yang pak Ganjar mau mensejahterakan nelayan-nelayan dan program pak Ganjar itu akan mensejahterakan lain-lain di mana di sini juga nelayan butuh program-program yang sejahtera,” jelasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
