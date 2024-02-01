Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Gelar Bazar Murah Minyak Goreng, Warga: Sangat Membantu

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |01:19 WIB
Caleg Perindo Gelar Bazar Murah Minyak Goreng, Warga: Sangat Membantu
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) DPRD Dapil 2 DKI Jakarta dari Partai Perindo, Ani Kusumadewi menggelar bazar murah minyak goreng bersama relawan Ganjar-Mahfud di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (31/1/2024).

Salah seorang warga asal Cilincing, Yanti mengaku kegiatan yang dilakukan oleh Caleg Perindo, Partai yang dikenal sebagai Partai Modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu sangat membantu banyak orang.

“Kegiatan dari partai perindo ada bazar murah minyak goreng seharga Rp5.000 dibandingkan di pasar harganya Rp15.000 ini sangat membantu buat kita sebagai warga rakyat kecil,” kata dia saat ditemui di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.

Di tempat yang sama, Danu Waluyo yang merupakan Ketua Nelayan Provinsi DKI Jakarta menilai dengan adanya kegiatan penyampaian aspirasi itu yang digelar pun sangat membantu untuk dirinya yang merupakan nelayan.

“Itu sangat membantu kami karena perekonomian kami nelayan seperti apa ibu-ibu antusias sekali dengan adanya ini dan sangat bermanfaat untuk masyarakat nelayan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement