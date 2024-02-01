Caleg Perindo Gelar Bazar Murah Minyak Goreng, Warga: Sangat Membantu

JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) DPRD Dapil 2 DKI Jakarta dari Partai Perindo, Ani Kusumadewi menggelar bazar murah minyak goreng bersama relawan Ganjar-Mahfud di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (31/1/2024).

Salah seorang warga asal Cilincing, Yanti mengaku kegiatan yang dilakukan oleh Caleg Perindo, Partai yang dikenal sebagai Partai Modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu sangat membantu banyak orang.

“Kegiatan dari partai perindo ada bazar murah minyak goreng seharga Rp5.000 dibandingkan di pasar harganya Rp15.000 ini sangat membantu buat kita sebagai warga rakyat kecil,” kata dia saat ditemui di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.

Di tempat yang sama, Danu Waluyo yang merupakan Ketua Nelayan Provinsi DKI Jakarta menilai dengan adanya kegiatan penyampaian aspirasi itu yang digelar pun sangat membantu untuk dirinya yang merupakan nelayan.

“Itu sangat membantu kami karena perekonomian kami nelayan seperti apa ibu-ibu antusias sekali dengan adanya ini dan sangat bermanfaat untuk masyarakat nelayan,” ujarnya.