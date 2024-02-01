Gelar Bazar Murah di Cilincing, Caleg Perindo: Untuk Berikan Aksi Nyata

JAKARTA - Calon Legislatif DPRD Dapil 2 DKI Jakarta dari Partai Perindo, Ani Kusumadewi menggelar bazar murah minyak goreng bersama relawan Ganjar-Mahfud di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (31/1/2024).

Caleg dari Partai Perindo, Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas pemilu 2024, mengatakan kegiatan itu untuk menunjukkan bahwa Perindo menunjukkan aksi nyata dalam membantu masyarakat.

“Partai perindo itu semakin dikenal bagi masyarakat dan juga partai perindo sudah terjun langsung untuk memberikan aksi nyata,” kata dia saat ditemui di Jakarta Utara.

Selain itu menggelar bazar murah minyak goreng, dia mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk menyerap aspirasi dari nelayan. Dengan begitu, ia mengaku sudah mengantongi langkah untuk membuat para nelayan hidup dengan sejahtera.