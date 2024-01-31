Advertisement
HOME NEWS NEWS

Doakan Liliana Tanoesoedibjo Masuk Senayan, Warga: Perindo Akan Terus Bantu UMKM

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |21:38 WIB
Doakan Liliana Tanoesoedibjo Masuk Senayan, Warga: Perindo Akan Terus Bantu UMKM
Caleg Perindo Liliana Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Warga Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, mendoakan agar Ketua Umum Kartini Partai Perindo sekaligus Caleg DPR RI Dapil Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo, bisa lolos ke Senayan.

Samsul (40), salah seorang warga, menaruh harapan besar agar Liliana Tanoesoedibjo, bisa memenangkan Pileg 2024.

Samsul juga mendoakan agar Johannes M. Saragih, Caleg DPRD DKI Jakarta untuk Dapil 1 Jakarta Pusat, bisa mendapat kursi di DPRD Ibu Kota.

“Semoga mereka berdua bisa duduk di kursi DPR RI untuk Ibu Liliana, dan Pak Johannes sebagai DPRD perwakilan Jakarta Pusat, harapannya mereka menang terus mereka bisa buktikan apa yang dijanjikan di wilayah Karet Tengsin,” ujar Samsul kepada MNC Portal, Rabu (31/1/2024).

Bukan tanpa alasan bila warga Karet Tengsin menginginkan Liliana Tanoesoedibjo dan Johannes M. Saragih mendapat dukungan suara di masing-masing dapil agar bisa menjadi legislator.

