Warga Kebon Jeruk Merasa Terbantu dengan Bazar Minyak Murah Perindo

Warga merasa terbantu dengan adanya bazar murah Partai Perindo (Foto: MPI)

JAKARTA - Warga Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, merasa sangat terbantu dengan adanya bazar minyak goreng murah yang digelar Partai Perindo.

"Minyaknya dijual harganya Rp5 ribu, kalau di pasar harganya Rp12 ribu sampai Rp15 ribu. Sangat membantu orang-orang kaya kita," kata salah satu warga bernama Ida wirdah, Rabu (31/1/2024).

Ida berharap partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, dapat terus membantu masyarakat.

"Semoga bisa terus membantu, dan kegiatan seperti ini semakin rutin dilakukan," katanya.

Hal serupa juga diungkap warga lain bernama Dausri. Ia rela mengantre demi menebus minyak goreng yang harganya jauh berbeda dengan di pasar.

"Membantu banget (bazar minyak goreng murah), soalnya kita cuma nebus Rp5 ribu doang," katanya.

Sebagai informasi, Caleg DPR RI Dapil Jakarta III Ci Mehong Tjioe Nofia atau biasa dikenal Ci Mehong, dan Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 10 Ramdan Alamsyah menggelar bazar minyak goreng murah untuk warga Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

"Ya kita hari ini membagikan dua ribu paket minyak goreng, dan alhamdulillah antusiasme masyarakat sangat luar biasa," kata Ramdan saat ditemui di lokasi bazar