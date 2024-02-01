Gelar Bazar Murah Perindo, Abdul Khaliq: Masyarakat Antusias Meskipun Harus Antre

BANDUNG - Caleg DPR RI Abdul Khaliq Ahmad dari Partai Perindo kembali melakukan kegiatan tebus minyak murah di Kampung Kebon Kalapa RT 03/RW 08, Desa Ganjar Sabar, Kecamatan Nagreg, kabupaten Bandung, Rabu 31 Januari 2024.

"Kegiatan saya hari ini, Selasa 30 Januari 2024. Bertempat di kampung kebon kalapa RT 03/RW 08, desa ganjar sabar, kecamatan Nagreg, kabupaten Bandung, saya melaksanakan Bazar Murah Minyak Goreng sebanyak 500 pax," ujar Abdul

Abdul menjelaskan, masyarakat yang hadir untuk membeli minyak goreng Rp5000 per liter adalah mereka yg sudah di-KTA-kan dan mendapatkan kupon yg telah dibagikan.

"Bagi yg belum memiliki KTA, dilayani dengan syarat membawa KTP dan mencantumkan no hp untuk di-KTA-kan dan diaktivasi langsung," katanya.