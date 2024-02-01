Apakah China Pro Palestina?

CHINA - China adalah pendukung awal gencatan senjata di Gaza dan menyerukan perundingan yang lebih luas untuk menyelesaikan masalah Palestina.

Tanggapan awal China terhadap konflik ini adalah hati-hati dan tidak tegas dalam menyalahkan pihak-pihak yang terlibat.

China menunggu sampai satu hari setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 untuk menyerukan “pihak-pihak terkait” untuk mengakhiri permusuhan dan menekankan perlunya solusi dua negara, dan tidak mengutuk kelompok bersenjata Palestina atau menyebutkan namanya.

Mengutip Al Jazeera, setelah seminggu serangan tersebut diplomat China mulai menyebut pemboman Israel di Gaza sebagai bentuk hukuman kolektif dan menegaskan bahwa hak membela diri negara tersebut harus dipandu oleh hukum internasional dan tidak mengorbankan warga sipil yang tidak bersalah.

China telah menyatakan keinginannya untuk menjadi perantara perdamaian di Timur Tengah. Media pemerintah China dengan cepat mengklaim penghargaan atas nama China, dengan Global Times yang dikelola pemerintah mengatakan bahwa gencatan senjata tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk “resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB yang diadopsi di bawah kepemimpinan bergilir China” dan “suara kuat dari Global Selatan".