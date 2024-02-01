Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Alasan Indonesia Pilih Impor KRL dari China Daripada Jepang

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |16:06 WIB
3 Alasan Indonesia Pilih Impor KRL dari China Daripada Jepang
3 Alasan Indonesia pilih KRL dari China ketimbang Jepang (Foto: Dokumentasi Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) resmi melakukan pengadaan sarana kereta rel listrik (KRL) yang didatangkan langsung dari perusahaan China, CCRC Sifang Co. Ltd.

Melansir sumber lain, hal ini telah dilakukan setelah dibahas dengan pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Pandjaitan.

KCI resmi impor 3 unit KRL senilai Rp783 miliar pada Rabu (31/1/2024). Dengan adanya kerjasama dan proyek kereta cepat beberapa tahun lalu, China telah berhasil mengalihkan Indonesia dari Jepang, di proyek pengadaan kereta.

Namun apa alasan Indonesia lebih memilih impor dari China dibandingkan Jepang? Berikut 3 alasan tersebut.

1. Penambahan Kapasitas Penumpang

KCI memprediksi adanya pertumbuhan volume pengguna KRL Jabodetabek sebesar 4 persen per tahun. Perkiraan bertambah sekitar 16,98 juta pengguna.

Menurut Direktur Utama KCI, Asdo Artriviyanto, pengadaan sarana KRL baru merupakan pemenuhan atas jumlah sarana KRL sesuai dengan kebutuhan pelayanan pengguna KRL Line Jabodetabek 2024-2025, yang telah mencapai 1 juta pengguna per hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jepang KRL PT KCI china
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181546/viral-RDaz_large.jpg
Kiai Said: China Dukung Kemerdekaan Palestina, Muslim Uighur Bebas Jalankan Ibadah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/18/3163459/banjir-HwPF_large.jpg
Banjir Bandang Landa China, 8 Tewas dan 4 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/18/3160336/penyelam_china-PU6E_large.jpg
Ajaib! Terjebak 5 Hari 5 Malam di Gua Bawah Air, Penyelam China Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/18/3158673/biksu_shi_yongzin-oik1_large.jpg
Siapa Shi Yongxin? Kepala Kuil Shaolin Dicopot karena Skandal Perempuan dan Penggelapan Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/18/3155278/huang_china-uTK5_large.jpg
Miris, Ibu Muda Jual 2 Anak Kandung demi Beli Baju Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/18/3142757/covid-sAYr_large.jpg
Infeksi Covid-19 Melonjak di China, Tembus 168.507 Kasus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement