JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,1 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Jumat (2/2/2024) sore. Adapun gempa berpusat di darat Kabupaten Bandung.
"Mag:3.1, 02-Feb-24 17:21:36 WIB, Lok:7.28 LS, 107.62 BT (Pusat gempa berada di darat 30 km Tenggara Kab. Bandung), Kedalaman:3 Km," cuit laman X @infoBMKG.
BMKG mencatat gempa bumi turut dirasakan di Pangalengan hingga Cikajang, Garut. Hingga berita ini ditayangkan belum diketahui dampak gempa yang dihasilkan.
"Dirasakan (MMI) II-III Pangalengan, II-III Cibereum, II-III Cikajang, II-III Bungbulang," ucapnya.
(Fahmi Firdaus )