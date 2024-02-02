Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Gempa Darat M3,1 Guncang Bandung, Getarannya Terasa dari Pangalengan hingga Cikajang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |18:30 WIB
Gempa Darat M3,1 Guncang Bandung, Getarannya Terasa dari Pangalengan hingga Cikajang
Gempa Darat Guncang Bandung/ist
A
A
A

JAKARTA  - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,1 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Jumat (2/2/2024) sore. Adapun gempa berpusat di darat Kabupaten Bandung.

"Mag:3.1, 02-Feb-24 17:21:36 WIB, Lok:7.28 LS, 107.62 BT (Pusat gempa berada di darat 30 km Tenggara Kab. Bandung), Kedalaman:3 Km," cuit laman X @infoBMKG.

 BACA JUGA:

BMKG mencatat gempa bumi turut dirasakan di Pangalengan hingga Cikajang, Garut. Hingga berita ini ditayangkan belum diketahui dampak gempa yang dihasilkan.

"Dirasakan (MMI) II-III Pangalengan, II-III Cibereum, II-III Cikajang, II-III Bungbulang," ucapnya.

(Fahmi Firdaus )

      
