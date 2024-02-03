Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kinerja Mahfud MD Sebagai Menkopolhukam Banyak Dikenang, Salah Satunya oleh Pastor Gereja di Kepri

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |02:54 WIB
Kinerja Mahfud MD Sebagai Menkopolhukam Banyak Dikenang, Salah Satunya oleh Pastor Gereja di Kepri
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD di Kepri (foto: dok TPN)
A
A
A

KEPRI - Kinerja Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD saat menjabat Menkopolhukam ternyata banyak dikenang oleh berbagai kalangan. Salah satunya, oleh Pastor Paroki Gereja Santo Joseph Karimun, Romo Kristiono Widodo.

Romo Kristiono bercerita, pada tahun 2020 lalu pembangunan Gereja Santo Joseph Tanjung Balai Karimun mengalami kendala. Saat itu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gereja tak kunjung terbit dan ada pelarangan pembangunan.

Namun dengan dorongan Kemenkopolhukam yang dipimpin Mahfud MD, Romo Kristiono bersyukur akhirnya gereja tersebut bisa didirikan.

“Dalam ingatan saya ketika kami mencoba untuk membangun dan ada problem, kemudian Pak Mahfud sangat cepat bergerak,” kata Romo Kristiono usai menerima kunjungan Mahfud di Gereja Santo Joseph, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (2/2/2024).

Halaman:
1 2
      

