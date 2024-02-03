Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mahfud MD Akan Beri Perhatian Khusus pada Pendidikan Agama Demi Indonesia yang Lebih Sejuk

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |02:12 WIB
Mahfud MD Akan Beri Perhatian Khusus pada Pendidikan Agama Demi Indonesia yang Lebih Sejuk
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD di Kepri (foto: dok TPN)
KEPRI - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menilai pendidikan keagamaan membawa kesejukkan untuk bangsa Indonesia. Karena itu, ia berkomitmen memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan keagamaan di Tanah Air.

Hal itu disampaikan Mahfud usai mengunjungi Gereja Santo Joseph, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), pada Jumat (2/2/2024).

“Untuk selanjutnya memang bangsa kita ini harus memprioritaskan pendidikan itu pendidikan agama untuk dapat lebih perhatian khusus,” kata Eks Menko Polhukam itu.

Menurut Mahfud, selama ini praktik pendidikan umum lebih menekankan pada ilmu pengetahuan yang teknis dan teknokratis. Sehingga, kata Mahfud, sentuhan moralitasnya kerap luput.

Oleh sebab itu, Mahfud selama menjabat Menkopolhukam sering mengunjungi rumah-rumah ibadah dan pendidikan keagamaan. Baik pesantren, gereja, hingga pura.

“Bagi saya agama itu menimbulkan kesejukkan, apapun agamanya. Oleh sebab itu penting kerukunan antar manusia. Itu ajaran semua agama,” tuturnya.

Mahfud pun berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk saling merangkul satu sama lain di tengah perbedaan agama, suku, adat, dan budaya.

