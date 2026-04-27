Sidang Andrie Yunus Segera Digelar, Mahfud MD Minta Publik Cermati Proses Persidangan

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, meminta masyarakat untuk mencermati setiap proses persidangan aktivis KontraS, Andrie Yunus. Hal ini menyusul Pengadilan Militer II-08 yang menjadwalkan sidang perdana digelar pada Rabu 29 April 2026 mendatang.

Mahfud mengatakan, masyarakat harus melihat dakwaan dari oditur militer serta konstruksi perkara secara cermat.

"Itu kan kalau tidak logis akan ketahuan mana yang hilang dari rangkaian peristiwa itu. Mana yang ditambahkan akan terasa juga," ujar Mahfud kepada wartawan, Senin (27/4/2026).

Oleh sebab itu, Mahfud menegaskan, Pengadilan Militer II-08 Jakarta harus berkomitmen untuk transparan selama proses persidangan, sehingga masyarakat memiliki akses terhadap jalannya sidang.