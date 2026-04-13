Kasus Penyiraman Aktivis KontraS, 4 Tersangka Bakal Dijerat Pasal Berlapis

JAKARTA – Kepala Oditur Militer 07-II Jakarta, Kolonel Chk Andri Wijaya, menyatakan pihaknya telah meneliti berkas perkara kasus penyiraman terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Ia menyebut berkas perkara tersebut, baik secara formil maupun materil, telah dinyatakan lengkap.

Saat ini, berkas perkara tengah diproses untuk segera dikirim sebagai berita acara pendapat hukum Oditur kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera).

"Untuk mendapatkan Skeppera, yang kemudian menjadi dasar bagi Oditur dalam menyusun surat dakwaan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Militer untuk segera disidangkan," kata Andri saat dihubungi, Senin (13/4/2026).

Dalam perkara ini, Oditur Militer 07-II Jakarta menerapkan pasal berlapis terhadap empat tersangka, yakni:

Pasal 469 ayat (1) KUHP jo Pasal 20 huruf c KUHP

Pasal 468 ayat (1) KUHP jo Pasal 20 huruf c KUHP

Pasal 467 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jo Pasal 20 huruf c KUHP

Pasal 469 ayat (1) KUHP mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun.