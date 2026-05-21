HOME NEWS NASIONAL

Ini Alasan TAUD Sesalkan Jawaban Polda Metro atas Praperadilan Andrie Yunus

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |14:01 WIB
Ini Alasan TAUD Sesalkan Jawaban Polda Metro atas Praperadilan Andrie Yunus
TAUD (Foto: Ari Sandita/Okezone)
JAKARTA - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), Afif Abdul Qoyim menyesalkan jawaban Polda Metro Jaya atas praperadilan yang diajukan dalam kasus dugaan penyiraman aktivis KontraS, Andrie Yunus, dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Kamis 21 Mei 2026. 

"Artinya, penyidikan akan tetap berjalan ke depannya, tidak ada penghentian itu. Nah, cuma yang kami sesali kenapa proses penyidikannya begitu lama sehingga itu yang membuat kami menilai bahwa proses penanganan perkara di kepolisian itu lama," ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, dari jawaban Polda Metro Jaya diketahui kasus Andrie Yunus itu masih tetap dilakukan proses penegakan hukumnya oleh Polda Metro Jaya. Tidak ada yang namanya penghentian penyidikan secara terselubung.

Namun, kata dia, pihaknya menyesalkan mengapa prosesnya begitu lama sehingga pihaknya menilai ada dugaan penghentian penyidikan kasus tersebut secara diam-diam. Selain itu, tak ada penjelasan mengapa proses hukum yang ditangani Polda Metro Jaya begitu lama.

"Jadi, itu yang tidak disentuh dalam jawaban penyidik Polda Metro Jaya, sementara kami juga ingin mendapatkan gambaran terkait kenapa penanganannya bisa selama itu. Itu pertama," ujarnya.

