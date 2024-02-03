Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Alam Ganjar Bagikan Cerita dan Tips Dunia Perkuliahan di Acara Try Out UTBK-SNBT Surabaya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |02:02 WIB
Alam Ganjar Bagikan Cerita dan Tips Dunia Perkuliahan di Acara Try Out UTBK-SNBT Surabaya
Alam Ganjar (foto: dok Tim Alam Ganjar)
A
A
A

SURABAYA - Muhammad Zinedine Alam Ganjar turut hadir dalam kegiatan Try Out UTBK-SNBT kepada SMA di Golden City, Surabaya, Jumat (2/2/2024). Kegiatan ini merupakan salah satu langkah demi mewujudkan satu keluarga satu sarjana, Generasi Pemenang.

Dalam kegiatan tersebut, Alam yang merupakan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Gadja Mada (UGM) itu membagikan sejumlah cerita seputar dunia perkuliahan, dan tips memilih jurusan kuliah kepada ratusan pelajar kelas 3 yang hadir.

Seperti diketahui, pendidikan adalah salah satu modal penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Namun, saat ini hanya sekitar 6% penduduk Indonesia yang sudah mengenyam pendidikan tinggi.

"Identifikasi jurusan seperti jangan sampai salah memilih jurusan, kemudian kenali diri sendiri sudah sejauh mana, lalu kejar yang ingin dicapai dengan tekun dan nikmati prosesnya," ujar Alam, membuka cerita.

Putra tunggal Capres 2024 Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo itu lantas menekankan bagaimana berproses itu penting. Sebab, ia menilai dalam sebuah proses tersebut akan ada tantangan dan pengalaman yang akan dilalui, sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang menurutnya lebih penting daripada nilai akhir.

"Pemahaman lebih penting daripada nilai karena nilai bisa dicurangi dikhianati dengan cara yang kurang bijak tapi dalam proses pemahaman juga pasti akan terefleksi bagaimana kualitas dan kempuan yang akan bermanfaat buat kita kemudian hari," jelas Alam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement