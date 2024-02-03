Alam Ganjar Bagikan Cerita dan Tips Dunia Perkuliahan di Acara Try Out UTBK-SNBT Surabaya

SURABAYA - Muhammad Zinedine Alam Ganjar turut hadir dalam kegiatan Try Out UTBK-SNBT kepada SMA di Golden City, Surabaya, Jumat (2/2/2024). Kegiatan ini merupakan salah satu langkah demi mewujudkan satu keluarga satu sarjana, Generasi Pemenang.

Dalam kegiatan tersebut, Alam yang merupakan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Gadja Mada (UGM) itu membagikan sejumlah cerita seputar dunia perkuliahan, dan tips memilih jurusan kuliah kepada ratusan pelajar kelas 3 yang hadir.

Seperti diketahui, pendidikan adalah salah satu modal penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Namun, saat ini hanya sekitar 6% penduduk Indonesia yang sudah mengenyam pendidikan tinggi.

"Identifikasi jurusan seperti jangan sampai salah memilih jurusan, kemudian kenali diri sendiri sudah sejauh mana, lalu kejar yang ingin dicapai dengan tekun dan nikmati prosesnya," ujar Alam, membuka cerita.

Putra tunggal Capres 2024 Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo itu lantas menekankan bagaimana berproses itu penting. Sebab, ia menilai dalam sebuah proses tersebut akan ada tantangan dan pengalaman yang akan dilalui, sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang menurutnya lebih penting daripada nilai akhir.

"Pemahaman lebih penting daripada nilai karena nilai bisa dicurangi dikhianati dengan cara yang kurang bijak tapi dalam proses pemahaman juga pasti akan terefleksi bagaimana kualitas dan kempuan yang akan bermanfaat buat kita kemudian hari," jelas Alam.