Caleg DPR RI Lisa Mariana dan Caleg DPRD Andy Afandy Sepakat Partai Perindo Ada untuk Masyarakat

JAKARTA - Kampanye Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta III Lisa Mariana dan Caleg DPRD Provinsi Dapil 2 Jakarta Andy Afandy bersama mengusung program Periksa Kesehatan Gratis dan Bazar Minyak Goreng Murah.

Dengan antusias lebih dari 1.500 warga Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/2/2024), kegiatan ini juga dihadiri Ketua Umum DPP Partai Perindo Bapak Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo.

Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta III Lisa Mariana mengatakan, masyarakat antusias karena Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu terbukti sangat peduli ke masyarakat.

"Masyarakat sangat antusias sekali karena Partai Perindo sangat peduli ke masyarakat karena Perindo tahu dengan minyak goreng yang bisa terjual dengan layak yaitu Rp5.000 khususnya di bazar murah," kata Lisa di antara warga.

Lisa yakin, sebagai tim yang hebat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, tentunya Caleg dan Partai Perindo saling bergandengan tangan.

"Sama-sama mengajarkan kepandaian, skill-skill yang kita berikan sehingga masyarakat bisa mengembangkannya tentunya sesuai dengan pedoman dari Perindo, masyarakat akan lebih sejahtera," jelas Lisa.

Sejalan dengan Lisa, Caleg DPRD Provinsi Dapil 2 Jakarta Andy Afandy melihat antusias warga dengan 1.500 paket yang tersedia ludes karena masyarakat membludak.