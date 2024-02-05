Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ratusan Lansia di Kediri Serbu Bazar Minyak Goreng Murah Caleg Perindo Venna Melinda

Solichan Arif , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |01:38 WIB
Ratusan Lansia di Kediri Serbu Bazar Minyak Goreng Murah Caleg Perindo Venna Melinda
KEDIRI – Bazar minyak goreng murah yang digelar Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil 6 Jawa Timur (Kediri, Tulungagung dan Blitar) Venna Melinda, mencuri perhatian kalangan ibu-ibu atau emak-emak lanjut usia (lansia).

Ratusan lansia di wilayah Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri rela antri demi mendapatkan minyak goreng murah. Minyak goreng yang dijual dengan harga Rp 5.000 per liter dinilai warga sangat membantu.

Hal itu mengingat harga minyak goreng di pasaran Rp15.000 per liter. Menurut Venna Melinda, bazar minyak goreng murah merupakan salah satu program pro rakyat Partai Perindo.

“Selain itu ada juga program KTA berasuransi, bantuan gerobak dan pengembangan UMKM,” ujar Venna Minggu (4/2/2024).

Venna di sela bazar minyak goreng murah terus mensosialisasikan Partai Perindo. Begitu juga saat menggelar senam bersama atau senam massal yang bertajuk senam sehat dan bahagia.

Halaman:
1 2
      
