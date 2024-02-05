Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Gelar Bazar Murah dan Sosialisasikan KTA Berasuransi di Gianyar

Fery Fadly , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |18:03 WIB
Partai Perindo Gelar Bazar Murah dan Sosialisasikan KTA Berasuransi di Gianyar
Partai Perindo Gelar Bazar Murah/Foto: MNC Portal
GIANYAR - Partai Perindo Bali kembali hadir di tengah- tengah masyarakat Ubud, Kabupaten Gianyar untuk menyalurkan sembako seperti minyak goreng murah dari caleg DPR RI dan juga mensosialisasikan KTA asuransi di Banjar Batanancak Mas, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali.

Aksi ini digelar untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus mensosialisasikan caleg DPR RI dari Partai Perindo, yaitu I Putu Eka Mahardika, caleg DPR RI no urut 2 dan juga Selvianti Joenoes caleg DPR RI no 3.

Selain itu, Perindo juga membagikan kartu tanda anggota (KTA) berasuransi gratis kepada warga setempat.

Kegiatan ini disambut antusias oleh warga, karena hanya dengan uang Rp10.000 warga bisa membeli minyak goreng, jauh lebih murah dari harga pasaran yang bisa mencapai Rp16.000 per liternya.

Warga yang datang langsung dilayani oleh Ketua DPW Perindo Provinsi Bali Komang Purnama bersama bersama sekretaris DPW Perindo Bali, Selvianti Joenoes yang juga sebagai caleg DPR RI.

Caleg DPR RI dari Partai Perindo, I Putu Eka Mahardika mengatakan, sangat terkejut hari ini degan animo masyarakat yang hadir.

