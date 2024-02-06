Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kunjungi Wonosobo, Caleg Perindo Susaningtyas Nefo Kertopati Bagikan Payung ke Pedagang

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |06:53 WIB
Kunjungi Wonosobo, Caleg Perindo Susaningtyas Nefo Kertopati Bagikan Payung ke Pedagang
Caleg Perindo Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati (Foto: dok pribadi)
A
A
A

WONOSOBO - Caleg DPR RI Dapil 6 Jateng dengan No Urut 1 dari Partai Perindo, Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati M.Si didampingi anggota DPRD Wonodobo dari Fraksi Partai Perindo Bayu Adjie Nugraha mengunjungi Kecamatan Leksono, Wonosobo.

Di sana, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber membagikan payung kepada pedagang makanan keliling.

"Saya beserta Aleg DPRD Wonodobo @partaiperindo Mas @bayuadjienugraha membagikan Payung berlabel nama saya dan logo Partai Perindo kepada pedagang makanan keliling di Kecamatan Leksono #kabupatenwonosobo," tulis Nuning -sapaan akrabnya- di medsos pribadinya.

Nuning mengungkapkan bahwa para penerima payung bergambar logo Partai Perindo tampak bahagia menerima hadiah tersebut.

Halaman:
1 2
      
