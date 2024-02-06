Kunjungi Wonosobo, Caleg Perindo Susaningtyas Nefo Kertopati Bagikan Payung ke Pedagang

WONOSOBO - Caleg DPR RI Dapil 6 Jateng dengan No Urut 1 dari Partai Perindo, Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati M.Si didampingi anggota DPRD Wonodobo dari Fraksi Partai Perindo Bayu Adjie Nugraha mengunjungi Kecamatan Leksono, Wonosobo.

Di sana, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber membagikan payung kepada pedagang makanan keliling.

"Saya beserta Aleg DPRD Wonodobo @partaiperindo Mas @bayuadjienugraha membagikan Payung berlabel nama saya dan logo Partai Perindo kepada pedagang makanan keliling di Kecamatan Leksono #kabupatenwonosobo," tulis Nuning -sapaan akrabnya- di medsos pribadinya.

Nuning mengungkapkan bahwa para penerima payung bergambar logo Partai Perindo tampak bahagia menerima hadiah tersebut.