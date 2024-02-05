Advertisement
HOME NEWS NEWS

Vicky Prasetyo: Kesejahteraan Rakyat Adalah Ideologi Partai Perindo

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |23:16 WIB
Vicky Prasetyo: Kesejahteraan Rakyat Adalah Ideologi Partai Perindo
A
A
A

BEKASI - Calon Anggota DPR RI Dapil Jabar VI yang diusung Partai Perindo, Vicky Prasetyo, menegaskan Partai Perindo mempunyai komitmen dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Hal itu dibuktikan lewat berbagai program yang dimiliki Partai Perindo seperti pemberian gerobak gratis, tebus sembako murah, hingga cek kesehatan gratis.

Hal itu dikatakan Vicky saat menghadiri acara bazar murah, cek kesehatan gratis dan konser di Alun-Alun M. Hasibuan, Kota Bekasi, Senin (5/2/2024). Meski pada saat acara diguyur hujan, ratusan warga tetap antusias memadati lokasi itu.

"Ya yang pasti Kesejahteraan sesuai dengan ideologi Perindo yaa, kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia dan salah satupun kesejahteraan untuk masyarakat yang ada di kota bekasi dan Depok pastinya," kata Vicky kepada wartawan.

Dalam acara tersebut, kata Vicky layanan cek kesehatan gratis merupakan fokus dari Partai Perindo kepada masyarakat. Selain itu, tebus bazar murah juga diharapkan membantu masyarakat yang saat ini sedang kesulitan membeli bahan pokok di pasaran.

"Ya sebenarnya lebih peduli aja lebih peduli bahwa kesehatan itu salah satu yang ingin kita fokuskan juga karena penting, ya ada bantuan-bantuan yang lainnya," katanya.

Diketahui, Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024. Partai Perindo, yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo.

Partai Perindo, yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Vicky Prasetyo Partai Perindo
