Hujan Tak Jadi Persoalan Warga Hadiri Hajatan Perindo, Vicky Prasetyo: Ini Sebagian Bentuk Menguji Kesetiaan

BEKASI - Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu kembali menggelar bazar murah, cek kesehatan gratis dan konser musik di Alun-Alun M. Hasibuan, Kota Bekasi, Senin (5/2/2024). Ratusan warga tetap memadati acara tersebut meski hujan deras.

Antusias masyarakat itu mendapatkan apresiasi dari Calon Anggota DPR RI Dapil Jabar VI yang diusung Partai Perindo, Vicky Prasetyo. Sebab menurutnya, kesetiaan seseorang bisa diuji lewat kondisi yang sedang dihadapi.

"Sebenarnya kalau ingin menguji kesetiaan pemilih itu dalam kondisi-kondisi panas dan hujan ya karena dia apakah dia masih stay bersama mu gitu, emang kondisi ini yang sampai saat ini alhamdulillah semuanya tetep masih stay bersama-sama," kata Vicky kepada wartawan.

Dia menjelaskan acara tersebut merupakan ajang silaturahmi antara masyarakat dengan jajaran Partai Perindo. Dia juga berharap lewat acara ini, partai Perindo bisa dikenal luas masyarakat kota Bekasi dan sukses dalam pemilu 2024.

"Sebenarnya lebih meyakinkan bahwa Perindo di kita Bekasi itu yaa bisa memaksimalkan suaranya gitu loh meskipun kita partai yang masih membangun rumahnya untuk menjadi besar gitu loh tapi kita tidak menjadi tamu di istana orang orang lain gitu, kita membuktikan di tanah kita sendiri kelahiran kita sendiri," katanya.