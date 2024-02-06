Kronologi Raja Charles III Terkena Sakit Kanker

Raja Charles III terkena sakit sakit kanker (Foto: Royal Household 2024/Cabinet Office)

LONDON - Raja Charles III telah didiagnosis mengidap suatu jenis kanker yang ditemukan selama perawatannya baru-baru ini untuk pembesaran prostat.

Istana Buckingham mengatakan Raja, 75, tetap bersikap positif terhadap perawatan Kesehatan yang dijalaninya dan berharap untuk kembali menjalankan tugas publik secepat mungkin.

Pengumuman ini muncul setelah lebih dari dua minggu ada laporan mengenai kesehatan Raja.

Berikut kronologi kejadian yang terjadi, dikutip BBC:

17 Januari

Istana Buckingham mengumumkan bahwa Raja Charles III akan dirawat di rumah sakit (RS) untuk perawatan pembesaran prostat pada minggu berikutnya.

18 Januari

Ratu Camilla mengatakan kondisi Raja baik-baik saja dan berharap kembali bekerja saat berkunjung ke Galeri Seni Aberdeen.

19 Januari

Raja Charles terbang kembali dari Skotlandia dan menuju ke perkebunannya di Sandringham di Norfolk untuk beristirahat sebelum prosedur pemeriksaan pembesaran prostat.

25 Januari

Raja bertemu dengan akademisi dari Universitas Cambridge di Sandringham House, sebelum melakukan perjalanan kembali ke London untuk mempersiapkan perawatannya.