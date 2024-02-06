Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kronologi Raja Charles III Terkena Sakit Kanker

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |13:13 WIB
Kronologi Raja Charles III Terkena Sakit Kanker
Raja Charles III terkena sakit sakit kanker (Foto: Royal Household 2024/Cabinet Office)
A
A
A

LONDON - Raja Charles III telah didiagnosis mengidap suatu jenis kanker yang ditemukan selama perawatannya baru-baru ini untuk pembesaran prostat.

Istana Buckingham mengatakan Raja, 75, tetap bersikap positif terhadap perawatan Kesehatan yang dijalaninya dan berharap untuk kembali menjalankan tugas publik secepat mungkin.

Pengumuman ini muncul setelah lebih dari dua minggu ada laporan mengenai kesehatan Raja.

Berikut kronologi kejadian yang terjadi, dikutip BBC:

17 Januari

Istana Buckingham mengumumkan bahwa Raja Charles III akan dirawat di rumah sakit (RS) untuk perawatan pembesaran prostat pada minggu berikutnya.

18 Januari

Ratu Camilla mengatakan kondisi Raja baik-baik saja dan berharap kembali bekerja saat berkunjung ke Galeri Seni Aberdeen.

19 Januari

Raja Charles terbang kembali dari Skotlandia dan menuju ke perkebunannya di Sandringham di Norfolk untuk beristirahat sebelum prosedur pemeriksaan pembesaran prostat.

25 Januari

Raja bertemu dengan akademisi dari Universitas Cambridge di Sandringham House, sebelum melakukan perjalanan kembali ke London untuk mempersiapkan perawatannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/337/2966979/raja-charles-iii-idap-kanker-informasi-selengkapnya-di-okezone-updates-MmyYF5LThV.jpg
Raja Charles III Idap Kanker, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/18/2966905/pangeran-harry-jenguk-raja-charles-iii-apakah-hubungan-keduanya-akan-membaik-g5R52UWNTF.jpg
Pangeran Harry Jenguk Raja Charles III, Apakah Hubungan Bapak Anak Akan Membaik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/18/2966881/pangeran-harry-tiba-di-inggris-raja-charles-iii-terlihat-pertama-kalinya-sejak-didiagnosis-kanker-isC5XrI2IX.jpg
Pangeran Harry Tiba di Inggris Jenguk Sang Ayah, Raja Charles III Terlihat Pertama Kalinya Sejak Didiagnosis Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/18/2966226/apa-arti-sakit-kanker-raja-charles-iii-bagi-anak-anaknya-pangeran-wiiliam-dan-harry-hnJSdT9QYD.jpg
Apa Arti Sakit Kanker Raja Charles III Bagi Anak-anaknya Pangeran William dan Harry?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/18/2966185/raja-charles-sakit-kanker-ini-pernyataan-resmi-istana-buckingham-flc9TI4GW5.jpg
Raja Charles Sakit Kanker, Ini Pernyataan Resmi Istana Buckingham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/18/2966141/raja-charles-sakit-kanker-pangeran-harry-akan-terbang-ke-inggris-jenguk-sang-ayah-4MbS0rmvgD.jpg
Raja Charles Sakit Kanker, Pangeran Harry Akan Terbang ke Inggris Jenguk Sang Ayah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement