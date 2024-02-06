Raja Charles Sakit Kanker, Pangeran Harry Akan Terbang ke Inggris Jenguk Sang Ayah

Pangeran Harry akan segera terbang ke Inggris menjenguk ayahnya, Raja Charles III yang terkena kanker (Foto: Reuters)

LONDON – Pangeran Harry dilaporkan akan segera terbang ke Inggris dari Amerika Serikat (AS) untuk menjenguk sang ayah, Raja Charles III.

Kantor Duke dan Duchess of Sussex mengatakan Pangeran Harry berbicara dengan ayahnya, Raja Charles III, tentang diagnosis kanker yang dideritanya dan akan melakukan perjalanan ke Inggris untuk menemui Raja dalam beberapa hari mendatang.

Harry dan Charles telah terlibat dalam perselisihan publik yang berkepanjangan sejak Pangeran dan istrinya Meghan, Duchess of Sussex, berpisah dari keluarga. Kendati demikian, Duke sempat melakukan kunjungan singkat ke Inggris untuk penobatan Charles pada tahun lalu.

Seperti diketahui, Istana Buckingham mengumumkan pada Senin (5/2/20214), Raja Charles III dari Inggris telah didiagnosis menderita kanker dan akan mundur dari tugas publik sementara ia menjalani perawatan.

BACA JUGA: Raja Charles Tinggalkan RS Usai Perawatan Pembesaran Prostat saat Putri Wales Pemulihan di Rumah

Kabar terbaru ini muncul setelah Charles, 75 tahun, datang ke rumah sakit (RS) London untuk menjalani prosedur perbaikan pembesaran prostat bulan lalu.

Istana dalam sebuah pernyataan pada Senin (5/2/2024) mengatakan tes telah dilakukan dan mengungkapkan suatu bentuk kanker.

Sumber kerajaan mengatakan kepada CNN bahwa bentuk kanker yang terdeteksi bukanlah kanker prostat, namun tidak menjelaskan lebih lanjut.

Bagaimana kanker itu ditemukan saat Raja sedang dirawat karena pembesaran prostatnya masih belum diketahui. Analis medis CNN, Dr. Jonathan Reiner mengatakan bahwa ketika pasien dirawat di rumah sakit, mereka sering kali menjalani tes, seperti rontgen dada, yang dapat mengungkap masalah kesehatan lainnya.”