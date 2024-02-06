Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Akademisi Unair Menentang Segala Bentuk Pelemahan Demokrasi

Yudha Prawira , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |10:52 WIB
Akademisi Unair Menentang Segala Bentuk Pelemahan Demokrasi
Akademisi Unair menentang segala bentuk pelemahan demokrasi (Foto: Yudha Prawira)
A
A
A

SURABAYA - Ratusan alumni, guru besar dan civitas Universitas Airlangga (Unair) Surabaya mengkritik segala bentuk pelemahan demokrasi. Pada kegiatan bertajuk Anair Memanggil tersebut, pelemahan demokrasi yang dimaksud yakni seperti politik dinasti dan penyalahgunaan kekuasaan. 

Melalui forum yang bertajuk Unair Memanggil, para civitas akademika mendesak presiden dan aparat negara untuk menghormati kemerdekaan dengan menjunjung tinggi demokrasi, kebebasan berbicara, berekspresi dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, mereka juga mengecam segala bentuk intervensi dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Guru Besar Sosiologi Fisip Unair, Profesor Hotman Siahaan menyampaikan, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus merawat prinsip-prinsip etika republik. Selain itu, tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan atau menggunakan fasilitas dan alat negara untuk mendukung salah satu kandidat Capres-Cawapres. 

Di samping itu, pihaknya juga mengecam segala bentuk intervensi dan intimidasi terhadap kebebasan mimbar akademik perguruan tinggi. Sikap ini juga merupakan seruan moral dan bukan bentuk politik praktis. Sehingga aksi dari kegiatan tersebut adalah bentuk dalam menjalankan dan menjunjung demokrasi.

Selain itu, aksi ini murni datang dari pribadi intelektual Unair yang merasa terpanggil melihat situasi negara saat ini. Sehingga forum tersebut tidak ada keterkaitan apapun dengan institusi Unair. Aksi yang diikuti sekitar 120 orang, alumni guru besar dan civitas Unair Surabaya ini digelar di gedung pasca sarjana Unair Surabaya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement