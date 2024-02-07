Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

4 Fakta KKB Serang Asrama TNI saat Sedang Bakar Ayam, 3 Orang Jadi Korban

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |06:04 WIB
4 Fakta KKB Serang Asrama TNI saat Sedang Bakar Ayam, 3 Orang Jadi Korban
Illustrasi (foto: freepick)
KELOMPOK Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kembali melakukan aksi penembakan terhadap prajurit TNI dan warga sipil, di sekitar Jalan Siep Asso, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Selasa (6/2/2024).

Kelompok teroris tersebut menembaki rumah salah satu anggota TNI yang berada Asrama Koramil Kodim 1715/Yahukimo. Berikut sejumlah faktanya:

1. Tiga Orang Jadi Korban Penembakan

 

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Adi Prabowo mengatakan, laporan yang diterima dari personel di lapangan menyebutkan tiga orang korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Dekai. Ketiganya saat ini dalam kondisi stabil.

"Laporan yang kami diterima, ketiga korban termasuk dua anggota TNI dalam kondisi stabil setelah mendapat penanganan dari tenaga medis di RSUD Dekai," kata Benny, Selasa (6/2/2024).

2. Korban Sedang Bakar Ayam

Saat kejadian, sejumlah personel TNI dan warga sedang berkegiatan membakar ayam potong di rumah salah satu anggota TNI yang berada di Asrama Koramil Kodim 1715/Yahukimo.

"Insiden itu berawal saat dimulai ketika Dominius dan Ronaldo sedang membakar ayam di rumah salah satu anggota TNI di Jalan Siep Asso yang berlokasi di samping Koramil Dekai," ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Adi Prabowo.

