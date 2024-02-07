Kampanye di Cilegon, Siti Atikoh Beberkan Program Pendidikan Ganjar-Mahfud

CILEGON - Istri Capres 2024 nomor urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku sangat bersyukur bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan masyarakat Banten khususnya yang berada di Merak, Cilegon, Rabu (7/2/2024).

Dalam pertemuan yang berlangsung di lapangan Jalan Pelabuhan Merak itu, turut dihadiri Ketua DPD PDIP Banten Ade Sumardi, Caleg DPRD Kota Cilegon dari PDIP, Amin P. Napitipulu serta seribuan kader dan simpatisan PDIP.

Pada kesempatan itu, Atikoh mengajak seluruh yang hadir di lokasi untuk merapatkan barisan untuk ke TPS dan mencoblos Ganjar-Mahfud. Mengingat, hari pencoblosan tinggal menghitung hari.

"Saya yakin di sini kader militan. Tadi ketika ditantang Pak Ade dan Pak Amin, siap. Apakah diberi sembako akan goyah? Tidak. Itu menunjukkan kader militan dan yang kita lakukan adalah memastikan orang-orang di sekeliling kita, tetangga kita, saudara kita, orang yang kita kenal, untuk tanggal 14 Februari datang ke TPS," kata Atikoh.

"Karena satu suara akan menentukan masa depan bangsa, akan menentukan bagaimana demokrasi ke depan bisa bertahan tidak, apakah roda pemerintahan akan makin baik atau tidak, msleskipun pencoblosan tidak sampai lima menit, paling 3 menit," sambungnya.

Mantan wartawati ini juga mengajak seluruh masyarakat sama-sama menjaga TPS dan suara masing-masing usai melakukan coblosan. Termasuk, ketika dilakukan penghitungan suara di tingkat TPS hingga Kecamatan.

"Tadi disampaikan, jangan sampai kita lengah, pertama kita harus memelototi yang sudah dicoblos, kita lihat, kalau itu punya kita, jangan sampai itu nanti dicurangi, nyoblosnya didobel. Kemudian penghitungan, penghitungannya harus dipelototi juga," ungkapnya.

"Tidak sampai di situ, nanti dikawal juga pas tingkat Kecamatan dan lanjut, semua harus waspada. Saya mau kutip kata-kata Mas Ganjar, ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud, ini tentang indonsia," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Atikoh pun mengajak masyarakat yang hadir untuk mengungkapkan alasan memilih Ganjar-Mahfud. Dia meminta salah satu ibu untuk naik ke atas panggung untuk menyampaikan pendapatnya kenapa harus memilih Ganjar-Mahfud di 14 Februari, mendatang.

"Banyak sekali orang yang ragu dan belum paham, terutama anak muda dan orang yang jarang mengikuti perpolitikan. Apa dan kenapa harus pilih Ganjar-Mahfud? Coba ke sini bu," ucap Atikoh sembari menunjuk salah seorang ibu berambut putih.