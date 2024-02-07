Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ajak Kader Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Kawal Pemilu, Atikoh: Jangan Sampai Kita Lengah

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |20:37 WIB
Ajak Kader Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Kawal Pemilu, Atikoh: Jangan Sampai Kita Lengah
Siti Atikoh Supriyanti (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

CILEGON - Istri Capres 2024 nomor urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh bersilaturahmi dengan kader partai pengusung dan sukarelawan pendukung paslon Ganjar-Mahfud di Cilegon, Banten, pada Rabu (7/2/2024).

Pada kesempatan itu, Atikoh mengajak para kader yang sudah militan untuk bisa meyakinkan tetangga, saudara terdekat, sahabat karib, hingga kerabat untuk menyalurkan suara untuk Pilpres 2024 pada 14 Februari.

Sebab menurutnya, satu suara dari rakyat berpengaruh terhadap nasib demokrasi di Indonesia, termasuk menentukan roda pemerintahan ke depan.

"Memastikan orang-orang di sekeliling kita, tetangga kita, saudara kita, orang yang kita kenal, untuk tanggal 14 Februari datang ke TPS, karena satu suara akan menentukan masa depan bangsa, akan menentukan bagaimana demokrasi ke depan bisa bertahan tidak, apakah roda pemerintahan akan makin baik atau tidak, meskipun pencoblosan tidak sampai lima menit, paling tiga menit," kata Atikoh.

Atikoh juga meminta kader yang sudah militan tidak lengah sebelum, selama, dan setelah proses pencoblosan demi meminimalkan tindak kecurangan.

"Tadi disampaikan, jangan sampai kita lengah, pertama kita harus memelototi yamg sudah dicoblos, kita lihat, kalau itu punya kita, jangan sampai itu nanti dicurangi, nyoblosnya didobel. Kemudian penghitungan, penghitungannya harus dipelototi juga. Tidak sampai di situ, nanti dikawal juga pas tingkat kecamatan dan tingkat lanjut, semua harus waspada," tuturnya.

Atikoh kemudian mengutip pernyataan Ganjar ketika ingin menciptakan Pilpres 2024 yang demokratis tanpa kecurangan.

"Saya mau kutip kata-kata Mas Ganjar, ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud, ini tentang Indonesia," ucapnya.

